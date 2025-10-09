Прокуратурата: Проверяват се документи за строителството в "Елените"

Кадър Нова телевизия

Документи, свързани със строителството в курорта "Елените", са иззети при вчерашната акция на полицията в Община Несебър и три държавни институции.

По разпореждане на прокуратурата в Бургас документите ще бъдат приобщени към досъдебните производства, които трябва да установят причините за смъртта на загиналите четирима души при наводненията, предава БНР.

Полицейската акция, при която бяха иззети документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. "Елените", се е провела в Община Несебър, РДНСК, Регионалната екоинспекция и Басейнова дирекция "Черноморски регион".

От прокуратурата съобщават, че е събран цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти на територията на Елените. Сред тях са и разрешителните за строеж, планове и оценки, издадени от контролните органи.

Документите ще се разследват, за да се направи преценка за действията и бездействията на длъжностни лица, довели до тежките последици за ваканционното селище и смъртта на невинни хора.

Ще се проверява дали разрешителните за строеж спазват нормите на ЗУТ и дали са спазени изискванията за въвеждането им във експлоатация. Прокуратурата е задължила кмета на Несебър Николай Димитров да изпрати заверени преписи, свързани с изменението на ПУП в курорта "Елените".

При установяването на незаконосъобразни индивидуални актове ОП в Бургас ще предприеме конкретни действия пред съда за обявяването им за нищожни, уверяват от държаното обвинение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!