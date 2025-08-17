Прокуратурата: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

снимка Булфото

Прокуратурата постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия за тежката катастрофа в София от петък, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. На 21-годишният Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

Тя допълни, че у автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите ѝ при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Предстояло е през следващата седмица да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още Христова.

За деянието се предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. А скоростта му е била между 170 и 200 километра в час.

От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена. Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало.

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност той да извърши друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

Служебният му защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова, според нея, той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, ето защо настоява за домашен арест.

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.

Какво знаем за обвиняемия Виктор Илиев? Toй e на 21 години и има шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни. Очаква се автотехническата експертиза да покаже с каква скорост точно се е движел автомобилът.

Иначе уважаван лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.

