Прокуратурата е осъдена на рекордно обезщетение от 62 хиляди евро за бавно правосъдие по случая "Алабин" от 2006 г.

кадър: бТВ

Прокуратурата е осъдена да плати 62 000 евро на майка, за саботирано правосъдие с рухналата сграда на "Алабин". При инцидентът станал на 19-ти септември 2006-та година, две момичета загубиха живота си.

В мотивите си ВКС посочва, че разследването е водено бавно, с нежелание и не са положени необходимите усилия, затова и преди 6 години и след 15 години съдебен процес, подсъдимите са били оправдани с извод, че виновните не са открити, предаде бТВ.

Заради тези изводи ВКС присъжда рекордното обезщетение от 62 000 евро за бавно правосъдие.

