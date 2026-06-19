Прокуратурата няма информация къде е местонахождението на Пепи Еврото

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Под ръководството и надзора на СГП се води досъдебно производство, по което П. П. (Пепи Еврото - Бел.ред.) е привлечен като обвиняем за изнудване с постановление на наблюдаващия прокурор от 25.08.2023 г., съобщават от държавното обвинение.

Обвиняемият не е бил установен, поради което е обявен за общодържавно издирване с бюлетин на СДВР и телеграма на ГДНП от 2023 г.

До настоящия момент в СГП не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на П. П.

С писмо от 22.05.2026 г. СГП е уведомена от СДВР, че при установяване на обвиняемия Софийска градска прокуратура ще бъде уведомена своевременно.

С писмо от 01.06.2026 г. е изискана справка от началника на сектор „Издирване“ при СДВР какви действия са били предприети за установяване на местонахождението на обвиняемия П. П. и какъв е резултатът от тях.

По цитираното писмо до настоящия момент също не е постъпил отговор, пише novini.bg.

Предвид публично оповестената днес информация относно резултатите от проведени оперативно-издирвателни мероприятия, които съдържат насоки за местонахождението на обвиняемия, наблюдаващият прокурор с постановление от 19.06.2026 г. изиска от СДВР в спешен порядък да изпрати на СГП установената информация относно актуални данни за местонахождението на обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

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