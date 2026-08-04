Прокуратурата обвини мъж за пътно хулиганство и нанасяне на телесна повреда в село Волуяк

Снимка Фейсбук, Прокуратура на Република България

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за хулиганство и нанасяне на телесна повреда, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 август в района на кръговото кръстовище при софийското село Волуяк, обвиняемият с инициали С.Г. при управление на лек автомобил, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той засякъл друг автомобил, управляван от жена, която подала сигнал с клаксон. След това обвиняемият спрял рязко своя автомобил пред този на жената, като ѝ препречил движението, доближил се до нейния автомобил и я обиждал, съобщи БТА.

Жената, която била в автомобила с майка си и с бебето си, се опитала да се оттегли от местопроизшествието с управлявания от нея автомобил, а обвиняемият я последвал по локалното платно на бул. „Ломско шосе“. Той предприел изпреварване, при което умишлено насочил своя лек автомобил към нейния и реализирал пътнотранспортно произшествие. Обвиняемият направил опит да издърпа мобилното устройство от ръката на жената, която подавала сигнал на телефон 112.

След това С.Г. удрял с юмруци в лицето съпруга на жената и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - на публично място, без основателна причина и без да е бил провокиран от пострадалия, посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият С.Г. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл днес искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, допълниха от прокуратурата.

В края на юни Софийската районна прокуратура предаде на съд трима обвиняеми за нанасяне на множество телесни повреди на различни лица и за хулигански действия, извършени в заведения в столицата.

Редактор "Екип на Петел",

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