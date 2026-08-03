Прокуратурата обвини младежа, потрошил автобус в София и удрял шофьора му

Снимка: Булфото

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж, счупил стъкло на автобус и нанесъл телесна повреда на шофьора, който го е управлявал, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано днес от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха за БТА, че шофьор на автобус от градския транспорт в София е бил нападнат в кв. „Христо Ботев", като в последствие беше задържано 17-годишно момче.

Събраните до момента доказателства сочат, че снощи около 20:00 ч. до спирка на градския транспорт в кв. „Христо Ботев“ обвиняемият е извършил непристойни действия и е нарушил обществения ред, като е счупил стъкло на врата на автобус. Деянието се отличава с изключителна дързост. В.А. е ударил с юмруци в лицето шофьора на автобуса и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - това е станало на публично място, а обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия.

По случая се води разследване. За подобно обвинение се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!