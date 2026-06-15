Прокуратурата обвини осем души от бандата на "Калашниците"

Снимка МВР

Общо осем души от т.нар. група на „Калашниците“ вече са привлечени като обвиняеми. Това стана ясно от информацията, дадена на Софийската градска прокуратура (СГП) и Софийската районна прокуратура (СРП) по време на съвместен брифинг.

Говорителят на СГП Десислава Петрова обяви, че двама от задържаните са привлечени към наказателна отговорност по дела на градската прокуратура. Повдигнатите обвинения са за тежки престъпления, за които законът предвижда наказания до 10 и 12 години лишаване от свобода.

По думите ѝ срещу членове на същата група се водят и други разследвания. Едното е за организирана престъпна група с шестима обвиняеми и е разработвано от ГДБОП. Има и дело, което вече е внесено в съда.

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От СРП съобщиха, че са образувани няколко досъдебни производства, по които шестима души са привлечени към наказателна отговорност за трафик на хора, причиняване на лека телесна повреда и предоставяне на помещения за развратни действия. Говорителят на прокуратурата Николай Николаев уточни, че повечето от обвиняемите имат криминални регистрации и предишни осъждания, макар сред тях да има и лица без присъди.

От ГДБОП информираха, че при операцията са били задържани общо 52 души – 36 от служители на дирекцията и останалите от СДВР. Основният фокус на разследването е трафик на хора с цел сексуална експлоатация. В хода на действията са претърсени около 50 адреса, открити са списъци с имена на жени, иззети са 42 хил. евро и оръжия, чийто произход и предназначение тепърва се изясняват. Част от пострадалите жени в момента се разпитват, пише novini.bg.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че лица от групата са били задържани и преди, включително през 2024 г. Той подчерта, че случаят на "Челопешко шосе" не е единствената причина за засиления интерес към групата. По информация за отправяни заплахи към пострадали от хора, свързани с „Калашниците“, са образувани две отделни досъдебни производства. По част от делата вече са назначени експертизи.

Редактор "Екип на Петел",

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