Прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми за имотни измами

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за четирима обвиняеми за имотни измами.

Задържаните са жена и трима мъже, единият от които е бивш нотариус, пише novini.bg.

Събрани са достатъчно доказателства, обосноваващи подозренията, че са извършители на престъплението, за което са им повдигнати обвинения. За четиримата обвиняеми от прокуратурата казаха, че няма опасност да се укрият, но е налице опасността да извършат други престъпления.

За деянието се предвиждат до шест години затвор.

