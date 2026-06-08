Прокуратурата поиска постоянен арест за шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"

Снимка: Булфото

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми В. Ф. и Т. Ф. за това, че на 5 юни 2026 г., около 19:30 ч., гр. София, при управление на моторни превозни средства по ул. "Челопешко шосе“ с посока на движение от кв. "Челопечене“ към кв. "Ботунец“, в района на № 243:

- при условията на независимо съпричиняване, нарушили правилата за движение по пътищата, като се движили с несъобразено скорост и участвали в нерегламентирана гонка по между си. В резултат реализирали пътнотранспортно произшествие с автобус на градския транспорт, който се движел с посока от кв. Ботунец към кв. Челопечене и извършвал маневра "завой наляво“ на кръстовище. При реализираното произшествие В. Ф. и Т. Ф. умишлено причинили смърт и телесни повреди на повече от едно лице - 4 човека загинали, а 5 лица са със средни телесни повреди (чл. 342, ал. 4, б. "В“ НК).

- В. Ф. и Т. Ф. извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемите участвали в нерегламентирана гонка по между си по обществен път, движейки се с висока скорост, извършвайки опасни маневри и създавайки реална опасност за живота и здравето на останалите участници в движението, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Днес, 08.06.2026 г. СГП внесе искане пред Софийски градски съд (СГС) за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите на изнесени съдебни заседания в болнични заведения, посочва Фокус.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Редактор "Екип на Петел",

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