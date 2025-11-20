Прокуратурата поиска условна присъда за бившата полицайка Симона Радева

снимка Булфото

Прокуратурата поиска от Софийския районен съд осъдителна присъда за бившата полицайка Симона Радева – двугодишна условна с четири години изпитателен срок. Радева е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. Според обвинението тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си, след като не успял да намери ключовете.

Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало.

На днешното съдебно заседание прокуратурата посочи, че Радева е имала информация за катастрофата по-рано от полицай Якимов – приятелят ѝ, който отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи, на което се съгласила.

Според обвинението Радева е отишла в автомивката с ясно съзнание за действията си, взела е стълбата и по този начин е помогнала на Семерджиев да се укрие, като влезе в дома си през прозореца.

По-рано на днешното заседание Радева даде обяснения при закрити врата. Защитникът ѝ, адв. Марио Найденов, поиска това поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот, предаде БТА.

