Прокуратурата поиска "задържане под стража" на мъжа, който уби сина си и рани майка си и дъщеря си

Петко Топурски, мъжът, който уби сина си и рани тежко майка си и дъщеря си в кв. "Подуяне" влезе в съдебната зала.

Прокуратурата поиска налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Според прокурора няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи. Прокуратурата смята, че има реална опасност Петко Топурски да извърши ново престъпление.

Наказанието за извършеното от него е поне 10 години. Топурски е неженен и неосъждан.

Защитата - адвокат Ирена Караколева, обаче не смята, че има риск обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си. Майката на децата на Топурски и неговата майка са казвали, че в последно време се забелязва промяна в поведението му. Той е казвал, че обижда децата си, за да ги направи по-силни и издържливи. Освен това експертиза показала, че при него се констатира психическо заболяване.

Мъжът трудно комуникирал с адвоката си и му е отговарял само с по една дума или е мълчал. Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч.

Прокуратурата обаче посочи, че няма никакви документи или каквито и да е доказателства, че е страдал от психическо заболяване. Защитата смята, че има всички данни, че той се е променил тотално и както твърдят негови близки е станал друг човек. Самият Топурски е трудно комуникативен, но потвърди тезата на защитата си. Финалните му думи към съдията бяха: "Да бъде, както решите", предаде Нова тв.

