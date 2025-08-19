Прокуратурата повдигна обвинение на 21-годишен за убийството на жена от Първомай

Булфото

Младежът, задържан снощи в Студентски град в София е привлечен като обвиняем за убийството на 44- годишната жена от Първомай, съпруга на полицай от града. Това съобщиха от пловдивската окръжна прокуратура.

От прокуратурата уточняват, че младият мъж е на 21 години.

Той е в ареста за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Повдигнатото му обвинение е за умишлено убийство, като подробности за тежкото криминално престъпление ще бъдат представени на брифинг утре, предаде БНР.

За убийството на жената се разбра вчера. По първоначални данни тя е била сама в семейната къща в първомайския квартал "Дебър", докато съпругът ѝ бил на дежурство същата вечер. Тялото ѝ е било открито от сина им, когато се прибрал.

Предполага се, че криминалистите са стигнали до арестувания благодарение на записите от камерите, които са в района на къщата.

