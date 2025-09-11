Прокуратурата предаде на съд младежи, заплашили и ограбили 17-годишно момче

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт спрямо двама младежи на 15 и 20 години, ограбили 17-годишно момче, като го заплашили.

На 30 декември 2024 г. до метростанция „Хан Кубрат“ в София, обвиняемите отнели 120 лева от непълнолетния, като го заплашили с лютив спрей и нож. След това момчето дало всичките пари, които имало в себе си и обвиняемите си тръгнали. Двамата са заловени от полицията в района на Сточна гара.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които сочат двамата като автори на деянието, съобщава Нова телевизия.

Предстои делото срещу обвиняемите да продължи в Софийски районен съд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!