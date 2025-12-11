Прокуратурата предаде на съд русенка за укриване на данъци в особено големи размери

Снимка Гугъл мапс

Окръжната прокуратура в Русе съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу 36-годишна русенка с инициали Ц. Ч. в Окръжен съд – Русе. Според обвинението в качеството си на пълномощник на две търговски дружества тя не е издала съответните счетоводни документи и е използвала неистински такива при извършваната от дружествата дейност, с което е избегнала установяване и плащане на данъчни задължения по Закона за ДДС в особено големи размери – 375 040,12 лева, посочва БТА.

При разследването е установено, че двете дружества осъществяват търговска дейност чрез вътреобщностно придобиване на стоки. Обвиняемата е извършвала последващи продажби на същите стоки без да издаде данъчни документи, в които да удостоверява извършените доставки, не е декларирала приходите от продажбите, не е начислила дължимия данък добавена стойност (ДДС). Освен това тя не го е включила и при определяне на резултата за съответния данъчен период в справките-декларации по Закона за ДДС. Наред с това е използвала и неистински документи за приспадане на данъчен кредит по фиктивни доставки на стоки и услуги, пише още в обвинението, публикувано на сайта на прокуратурата.

По този начин за времето от март 2012 г. до февруари 2013 г. включително обвиняемата е укрила задължения по Закона за ДДС в размер на 293 015,12 лева за едното дружество и 82 025 лева за другото. Тя е привлечена към наказателна отговорност за извършено престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до осем години и конфискация на част от имуществото на виновния.

Предстои Окръжен съд - Русе да насрочи разглеждане на делото.

Наред с това прокуратурата в крайдунавския град е поискала от съда да наложи и имуществена санкция по отношение на двете дружества, тъй като те са се обогатили от извършеното престъпление. При установяване на тези обстоятелства предвидената от закона имуществена санкция е в размер от един млн. лв. до пет млн. лв., но не по-малко от равностойността на облагата. Прокуратурата е изпълнила задължението си да внесе мотивирано предложение за това, заедно с обвинителния акт, допълниха от обвинението.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!