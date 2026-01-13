Прокуратурата протестира домашен арест за блудство с дете

Снимка: Булфото

Районна прокуратура – Благоевград протестира мярка за неотклонение „домашен арест“, взета от съда спрямо обвиняем за блудствени действия спрямо малолетно дете. За това съобщиха от Апелативна прокуратура-София.

Мъж на 72 години беше задържан на 9 януари за извършване на блудствени действия спрямо малолетно дете, припомня БТА. С постановление на Районната прокуратура – Благоевград, териториално отделение – Петрич мъжът е привлечен в качеството на обвиняем.

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, е протестирала мярката за неотклонение „домашен арест“, взета от Районен съд – Петрич спрямо обвиняемия. Разследването на случая започна с разпити на свидетели, оглед, претърсване и изземване.

Пострадалото 10-годишно момиче е разпитано в специално обособено помещение „Синя стая“. Според прокуратурата е налице обосновано предположение, че 72-годишният е извършил престъпление, което е наказуемо със затвор.

На този етап от разследването са събрани доказателства за това, че в периода от октомври 2025 г. до 23 декември 2025 г. обвиняемият извършил блудствени действия спрямо малолетно дете. Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, допълват от Апелативна прокуратура-София.

