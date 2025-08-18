Прокуратурата протестира "домашния арест" на 18-годишния, помлял пешеходци с АТВ в Слънчев бряг

Булфото

Районна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка „домашен арест“ по отношение на Г.Б. Определението e от 16.08.2025 година. В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка „домашен арест“ следва да бъде изменена в „задържане по стража“.

Припомняме, че Г.Б. е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, б. „б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП.

Внесеният днес в РС-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22.08.2025 година.

Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

