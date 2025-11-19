Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Снимка: Булфото

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Л.Б. за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“, съобщиха от прокуратурата.

Л.Б. е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 13.05.2021 г. около 01,55 ч. пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в гр. София съзнателно се ползвала от неистински частни документи – Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 06 май 2021 г.; Протокол относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“ Сдружение от дата 20.04.2021 г.; Покана за свикване на Общо събрание Сдружение „Да запазим Корал“ и Протокол от Общо събрание на Сдружение „Да запазим Корал“, на които е бил придаден вид, че подписите на документите са положени от А.Р. - председател на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, и от М.Д. (член на Сдружението), а действително не били положени от тях. Л.Б. се е ползвала и от пълномощно, с което е упълномощена самата тя, на което бил придаден вид, че подписът на документа е положен от А.Р., а действително не бил положен от него.

На 14.05.2021 г. около 11,45 ч. пред длъжностно лице при Агенция по вписванията Л.Б. съзнателно се ползвала от следните неистински документи: Списък на всички членовете на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“; Списък на всички членове на Сдружението, присъствали на Общото събрание, проведено на 06 май 2021 г.; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 19 април 2021 г. и Протокол от събрание на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от председателя на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“ и от негови членове, а в действителност не били положени от тях. Л.Б. отново ползвала и пълномощното, което представила и предишния ден.

Л.Б. е обвинена, че съзнателно се е ползвала от неистинските документи, като те са употребени за да се докаже, че е прекратено правното отношение между К.П. и Сдружение „Да запазим Корал“, като от нея не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на документите, посочва БГНЕС.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 316, пр. 1, вр. с чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК . В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани множество свидетели. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

На 18.11.2025 г. състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Л.Б. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, именно затова днес, 19.11.2025 г., е внесен протест. В него се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно. Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.

Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.

