Прокуратурата протестира присъдата срещу Пепи Еврото и възложи издирването му по друго дело за изнудване

Снимка Булфото

Обрат с Петьо Еврото.

Софийска градска прокуратура (СГП) ще състави и внесе в съда протест срещу присъдата на Софийски градски съд (СГС) от 21.05.2026 г., с която Петьо Петров:

- е признат за виновен в извършването на документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 26 от НК - за това, че в периода 2019-2020 г. при условията на продължавано престъпление като подбудител и помагач умишлено е склонил и улеснил други лица съзнателно да се ползват от неистински частни документи (фактури и договор), за което е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 2556,46 евро;

- е признат за невиновен и оправдан по обвинението да е извършил документна измама в особено големи размери с предмет парична сума, златно кюлче и монети на обща стойност 1 301 966,65 лева.

СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. Конкретни доводи ще бъдат допълнени, след като съдът постанови мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях.

С протеста си СГП ще поиска Софийски апелативен съд (САС) да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание, пише Блиц.

Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на СГП, с постановление на наблюдаващ прокурор, Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е спряно поради отсъствието на обвиняемия, като е взето предвид обстоятелството, че по внесеното в съда дело Петьо Петров е бил обявен за общодържавно издирване.

С оглед постановената на 21.05.2026 г. присъда, с която съдът сне от издирване Петьо Петров, незабавно с постановление от същата дата на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване, бе възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров да бъде обявен за общодържавно издирване.

