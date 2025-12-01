Прокуратурата проверява дали Гонзо има 8-ми клас - истинска ли е дипломата му за средно образование

Кадър Ютуб

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство, свързано с дипломата за средно образование на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, съобщава "Дневник". Досъдебното производство е образувано на 10 ноември и е за ползване на предполагаем неистински официален документ. А сигналът е подаден от специалиста по спортно право Георги Градев, който през 2024-та бе и кандидат за президент на БФС.

Щом е образувано досъдебно производство, това означава, че прокуратурата е намерила основание да допусне, че е извършено престъпление. Именно Георги Градев е сред най-активните лица, които твърдят, че Гонзо няма средно образование. Всъщност Градев бе човекът, който повдигна темата преди години, когато Георги Иванов заяви при участие в "Шоуто на Слави", че е напуснал училище, за да се посвети на футболната си кариера.

