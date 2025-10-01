Прокуратурата проверява случай на насилие над 4-годишно дете в детска градина

Снимка: Министерство на правосъдието

Прокуратурата проверява случай на физическо, психическо и сексуално насилие от възпитателка над 4-годишно момиченце в детска градина "Радост" в поморийския град Каблешково.

Случаят е отпреди 10 месеца, като информация за него беше оповестена след журналистическо разследване.

В официална позиция на сайта на община Поморие призовават хората, които се бунтуват засега основно в социалните мрежи, да не заливат с обиди и заплахи за живота екипа на детската градина "Радост" в Каблешково:

"Нека да оставим учителите да работят спокойно и да изчакаме разследващите да си свършат работата" - пишат от общинската администрация.

Междувременно семейството, което е подало сигнала за насилие над 4-годишната им дъщеря, от седем месеца вече не живее в Каблешково. Колко време е продължил проблемът, към момента няма информация, предава БНР.

Детската възпитателка, която е обвинена в тежко престъпление срещу 4-годишно дете, е освободена и не е на работа в момента.

Кметът на Каблешково Ивайло Иванов отказа коментар по случая с аргумент, че докато тече разследване, няма право да изразява мнение.

Очаква се в следобедните часове изявление на прокуратурата в Бургас с повече подробности относно разследването.

Случаят е изключително тежък, а за извършеното насилие родителите заявяват, че имат медицински експертизи.

В социалните мрежи родители на деца от Каблешково призовават за протести.

