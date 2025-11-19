Прокуратурата проверява условията, в които пребивават Благомир Коцев и Никола Барбутов

Пиксабей

Прокурори от Софийската градска прокуратура ще проверят условията в затвора, в които пребивават кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов след преместването им от ареста на Нациооналната следствена служба.

Това каза заместник-градския прокурор на София Ангел Кънев по повод твръдения на близки и съпартийци на Коцев и Барбутов, че след внасянето на обвинителните актове на двамата, те са настанени в килии с изключително лоши битови условия, предаде БНР.

Кънев коментира темата след отлагането на делото срещу бившия премиер Кирил Петков, подсъдим за ареста преди три години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

