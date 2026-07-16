Прокуратурата с последни данни за разследването по случая "Петрохан-Околчица"

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Прокуратурата сподели нови подробности за разследването по случая "Петрохан-Околчица", съобщава pik.bg. Според официалната до този момент версия става дума за три самоубийства в хижата в "Петрохан", както и за две убийства и последвало самоубийство под връх "Околчица".

Властите категорично отричат да има външна намеса.

Въпреки това през последните ди в някои медийни публикации журналисти и криминалисти съживяват версията за професионални килъри, които са ликвидирали Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев, Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев.

От прокуратурата изпратиха официално съобщение до Колтуклиева за хода на разследването:

На 2 юли изпратих имейл в Окръжна прокуратура-София, което по-късно препратих в Апелативна прокуратура-София.

На вниманието на прокурор Христина Лулчева, административен ръководител на Окръжна прокуратура-София

Уважаема прокурор Лулчева,

Обръщам се към Вас с молба да получа отговори на следните въпроси: докъде стигна разследването по досъдебното производство за “Петрохан-Околчица”; ще бъде ли внесен обвинителен акт - срещу кои лица, за какви престъпления и кога; има ли основание да се отделят материали и да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура - за кои лица о за какви престъпления?

Благодаря Ви за вниманието!

С уважение:

Соня Колтуклиева

водеща на ПИК TV

Вчера, 15 юли, получих отговор от Апелативна прокуратура - София.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛТУКЛИЕВА,

Във връзка с постъпило от Вас на 14.07.2026 г. запитване по електронна поща Ви информираме:

Действията по разследването по досъдебното производство на Окръжна прокуратура – София, образувано във връзка със смъртта на шест лица в районите на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, продължават и към настоящия момент.

Информация ще може да бъде предоставена след изготвяне на заключенията по назначените експертизи и приобщаването им към материалите по досъдебното производство.

Лана Мумджиева

Експерт „Връзки с обществеността“

Апелативна прокуратура – София

Соня Колтуклиева

Редактор "Екип на Петел",

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