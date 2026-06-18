Прокуратурата съобщи коя е "лекарката", лекувала без диплома в Пловдив срещу много пари

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Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняема 47-годишната Светлана Войникова за това, че в периода от неустановена дата през месец декември 2025 г. до 16.06.2026 г., включително, в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е упражнявала професия - лекар, свързана със здравеопазването на населението, без да има правоспособност за това, която се изисква съгласно чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето, като е приемала различни лица в обект в Пловдив - холистичен център - престъпление по чл. 324, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Това съобщиха от прокуратурата.

По делото е установено, че Светлана Войникова била управителка на Холистичен център в гр. Пловдив. Там тя провеждала лечение на пациенти, без да има необходимата квалификация и медицинско образование. Представяла се за лекар - специалист и предлагала различни терапии за лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, метаболитни нарушения, наднормено тегло и др.

На 17 юни 2026 г. Светлана Войникова е била задържана в кабинета си от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, като в Холистичния център е имало и нейни пациенти. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 2000 евро. Извършват се действия по разследването.

Редактор "Екип на Петел",

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