Прокуратурата се захвана с училище "Космос"

"Петел" следи какво се случва след трагедиите в Петрохан и Околчица.

И прокуратурата ще се занимава с частното училище "Космос", в което е учил 15-годишният А. М. – една от жертвите от случая "Петрохан". Три различни дирекции към Министерството на образованието и науката (МОН) са проверили учебното заведение.

Остават обаче редица неизяснени факти.

Информацията, събрана при проверките, в сряда е предоставена на разследващите. Това съобщи служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов по време на заседание на образователната комисия в парламента.

"Тази сутрин отправих цялата тази документация с резултата от доклада и проверката в прокуратурата", каза Игнатов и обясни, че разследващите органи "имат свой инструментариум за добиване на информация".

В отговор на устен въпрос на депутата от "Възраждане" Ангел Янчев дали МОН ще дерегистрира училището в село Осойца, община Горна Малина Игнатов заяви, че МОН има готовност да дерегистрира училището, но "трябва да пипаме внимателно".

Според служебния образователен министър евентуалното отнемане на лиценза на учебното заведение няма да е равнозначно на прекратяване на дейността му. По думите на министъра училището освен българска има и международна регистрация. Като Международно училище в Кеймбридж то може да продължи да функционира у нас и без да е част от системата на българското предучилищно и училищно образование. В такъв слчай обаче то няма да е задължено да се съобразява с учебните планове и програми у нас.

"Ако дерегистрираме частното училище "Космос", то ще престане да работи по българските закони, обаче то има международна регистрация и не може да я спрем, нямаме тази власт в МОН", обясни той, цитиран от "Медиапул".

Според Игнатов подобно решение може да повлияе на всички 139 деца, които учат в училището, защото ще отпадне задължението на училището да им преподава български език и литература, българска география и българска история. Игнатов допусна, че учениците на училището може дори да не се обучават на български език, което по думите му "не е добре за нашето общество".

При подобно стечение на обстоятелствата – ако училището бъде заличено от регистъра и продължи да функционира в България като международно училище – записаните в него ученици не биха получавали българска диплома в 12. клас. Това би било предизвикателство пред това те да продължат образованието си у нас, но не и пред това да завършат висше в чужбина.

"Ако прокуратурата ни отговори на редица въпроси, на които още нямаме отговор, ние можем да дерегистрираме училището. Имаме и такава готовност, но нека да видим какви са крайните факти, защото там има толкова неясноти. Аз за първи път се сблъсквам с такъв случай", заяви Игнатов.

На базата на резултатите от разследването служебният образователен министър е готов и да започне проверка в цялата система, "защото е възможно и на други места да има деца, на които да им извиняват или неизвиняват отсъствия".

По-рано през февруари бившият просветен министър Красимир Вълчев съобщи, че А. М. е отсъствал от училище през две трети от времето през последната учебна година. Вълчев изрази мнение, че учебното заведение трябва да бъде дерегистрирано.

Причината за евентуалното дерегистриране би било неспазването на Закона за предучилищното и училищното образование, според който принципът на задължителност на образованието се грантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост.

Според Вълчев училището не е отразявало отсъствия и в него е можело да се учи, без да се ходи редовно. Проверка на МОН установи, че 15-годишното дете от случая "Петрохан" не е бил на училище през септември, половината от октомври, половината от ноември и целия декември на 2025 година, както и през целия януари на 2026 г. Отсъствията му обаче били нанесени със закъснение.

Според ръководството на учебното заведение от 2023 г., откакто детето е записано в "Космос", то често отсъствало. Това било свързано със спортна дейност и участие в международни събития, а училището било уведомявано от родителите с писмени уведомления и извинителни бележки. В своя позиция от училището заявиха, че молба за отписването на ученика е била внесена от родителите му на 15 декември 2025 г., а отписването е заведено административно на 03.02.2026 г.

