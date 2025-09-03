Прокуратурата ще иска постоянен арест за мъжа, обвинен за инцидента с трамвая

Снимка: Булфото

Прокуратурата ще иска постоянен арест за 22-годишния криминално проявен мъж, обвинен за вчерашния инцидент с дерайлиралия трамвай на кръстовището на столичния бул. "Михай Еминеску" и ул. "Иван Асен II", който се блъсна в подлеза край посолството на Румъния.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обясни, че разследващите са стигнали до него след анализ на записите от камерите в трамвая и след разпит пред съдия на 29-годишен мъж, с когото задържаният е бил по време на инцидента, предава БНР.

"В късните часове на вчерашния ден установихме лицето и го задържахме. След проведена беседа с него, същият призна за извършеното престъпление. По данни на колегите, малко преди да настъпи това деяние, те са си взели по една бутилка водка от съседен денонощен магазин", посочи Любомир Николов.

