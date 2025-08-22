Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг

Булфото

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев, който на 14-и август в Слънчев бряг премаза с електрическо АТВ петима души.

Това каза преди днешното съдебно заседание по случая говорителят на Окръжната прокуратура Христо Колев, цитиран от БНР.

Обвинението ще бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. Протестът пред Съдебната палата в Бургас продължава.

За инцидента:

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния й син.

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва.

Юлиан Здравков, бащата на двете блъснати деца, сподели, че мярката на Бургазлиев ще се гледа в 14 ч:

В четвъртък изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба. Мотивите му: Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по него налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.

