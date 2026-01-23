Прокуратурата в Испания няма да разглежда обвиненията срещу Хулио Иглесиас

Булфото

Прокуратурата в Испания отхвърли жалбата срещу певеца Хулио Иглесиас, обвинен в сексуален и физически тормоз. Причината е, че местните съдилища нямат юрисдикция да разследват действия в Доминиканската република и Бахамите.

Испания не е компетентна да разследва престъпления, извършени в чужбина, пише в становището на прокуратурата, предаде БНР. В документа се посочва, че това важи с особена сила в случаите, когато жертвите са чужденци, а предполагаемият извършител също не е действал на територията на страната.

На 5 януари тази година неправителствена организация подаде жалба от името на две бивши служителки на певеца. Те твърдят, че през 2021 година са претърпели множество сексуални посегателства и тормоз от страна на Иглесиас в именията му в Доминиканската република и на Бахамите.

В решението си прокуратурата отбелязва, че е предоставила на двете жени статут на защитени свидетели, като са били разпитани дистанционно. След като са дали показания, от държавното обвинение са преценили, че съдилищата в Испания нямат юрисдикция да разглеждат подобно дело.

Хулио Иглесиас последователно отрича обвиненията. В свое изявление той подчерта, че никога не е принуждавал или не е проявявал неуважение към която и да е жена.

