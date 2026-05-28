Прокуратурата в Кърджали: Не сме уведомявани за акцията в общината

Снимка Фейсбук, Община Кърджали

"Петел" следи какво се случва, след като кметът на Кърджали бе арестуван.

По повод запитвания от медии ви информираме, че Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали. В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия, съобщиха от прокуратурата.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов неколкократно е възпрепятствал разследвания срещу кмета Ерол Мюмюн. Демерджиев съобщи още, че е сезирал и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и ВСС за действията на Каменов, предаде БГНЕС.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.

