Прокуратурата в Кюстендил разследва издавани в чужбина фалшиви шофьорски книжки

Снимка: РП – Кюстендил

Районна прокуратура – Кюстендил се самосезира по повод репортажи и информации по медиите за схема с неистински свидетелства за управление на МПС. От години в областния град има разработена схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки, се твърди в публикациите.

Под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил са предприети незабавни действия по установяване на евентуално извършено престъпление. При проведена специализирана полицейска операция на ОД на МВР – Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания на територията на гр. Кюстендил. Иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването. Разследващите органи извършват активни процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия и по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК. Работата по разследването продължава.

Данните по случая кореспондират с вече установена практика по разследване на престъпления, свързани с използване на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства, коментират от обвинението.

През 2026 г. в Районна прокуратура – Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и съставяне на неистински официален документ. Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представяни като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украйна, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия.

По 13 от делата разследванията са приключили с актове, внесени в Районен съд - Кюстендил и в Районен съд – Дупница, като е реализирана наказателната отговорност на извършителите - осъдените лица са 13, което БНР вече отрази.

Редактор "Екип на Петел",

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