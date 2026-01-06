Прокуратурата в Ямбол се самосезира заради клип в нета с автомобил, прегазващ котка

Пиксабей

Районната прокуратура в Ямбол се самосезира по публикации в интернет, показващи проявена жестокост към гръбначно животно. На видеото е заснет лек автомобил, който прегазва котка. В публикацията в социалните мрежи се посочва, че случаят е от село Поляна (община Стралджа), съобщиха от държавното обвинение.

Прокуратурата е постановила проверка по случая. Полицията в Стралджа следва да установи самоличността на извършителя на деянието, както да разпита всички, имащи отношение по случая. След приключване на проверката и докладване на наблюдаващия прокурор, ще се преценят последващи действия, посочват от прокуратурата, предаде БТА.

