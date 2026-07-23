Прокуратурата върна 54 000 евро на жертви на "ало" измамници

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54 хиляди евро бяха върнати днес от Прокуратурата в Добрич на пет жертви на "ало" измамници. Парите са иззети от четирима души от Горна Оряховица, които са превърнали телефонните измами в своя професия, заявиха от държавното обвинение. По време на разследването са предотвратени още 12 измами за над 50 хиляди евро. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ, пише nova.bg.

В традиционните схеми за изнудване задържаните са използвали и смъртни заплахи. "Закани за убийство, за чупене на ръце и крака. Всички те са фактически извършители на "ало" измами - абсолютно всеки един от тях. Можем да заключим, че се касае за едни от най-сериозните извършители на този вид престъпления в държавата", заяви наблюдаващият прокурор от Районна пролуратура - Добрич Даниел Илиев.

Задържаха четирима в Горна Оряховица за "ало" измами, действали предимно от Румъния

Тонка Неделчева от Сливен, която е дъщеря на 85-годишна жертва на измамниците, разказа, че майка ѝ била много объркана и притеснена. "Много плачеше. Тя ми сподели, че са я заплашвали, че ще ѝ режат пръстите един по един", заяви жената.

"Не пожелавам на никого това, което изпитахме! Години наред съм спестявала тези пари. Да са живи и здрави - много благодарности към всички, които се застъпиха за нас!", изрази благодарност Бирсен Исмаилова от Балчик, станал жертва на измамниците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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