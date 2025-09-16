Прокуратурата във Варна повдигна две обвинения срещу прокурорски син

Снимка: Министерство на правосъдието

Районната прокуратура във Варна повдигна две обвинения срещу сина на прокурор от Апелативната прокуратура в Бургас.

Той беше арестуван вчера при спецакция на ГДБОП - Бургас с 50 килограма марихуана. Задържан е за срок до 72 часа.

По неофициална информация на БНР, задържаният е син на прокурор Валентина Маджарова, която беше последният ръководител на Специализираната прокуратура преди закриването ѝ, а след това беше заместник-ръководител на бургаската Апелативна прокуратура.

Вчера от държавното обвинение съобщиха, че изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

От там днес уточняват, че е задържан 31-годишен мъж с инициали Н.М. При операцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. Намерена е и иззета суха тревиста маса.

Прокуратурата ще внесе в съда искане за постоянния арест на задържания.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап, съобщават още от държавното обвинение. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия - оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.

