Прокуратурата във Варна ръководи разследване за инцидента, при който мъже се стреляха и клаха на Кабакум

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Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за конфликта, възникнал между двама млади мъже в местността Кабакум вчера, в резултат на който и двамата са получили телесни повреди, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение в града.

Двамата пострадали са настанени в болнично заведение, като състоянието им е животозастрашаващо.

По досъдебното производство са извършени множество действия за изясняване на всички факти и обстоятелства, довели до инцидента. Текат разпити на свидетели на случилото се, иззети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери. Предстои назначаването на експертизи.

По първоначални данни участниците в конфликта са български граждани – на 19 и на 24 години. Единият от тях е получил огнестрелна рана, а другият – прободна. Сигнал за случилото се е подаден около 18:00 ч. вчера.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в града, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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