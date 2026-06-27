Прокуратурата възложи проверка на пътя, където стана катастрофата на АМ "Струма"

Кадър: Фейсбук, "Катастрофи София", П. Атанасова

Софийската районна прокуратура е възложила цялостна проверка на състоянието на пътния участък край село Мало Бучино, където на 25 юни стана тежка катастрофа с камион. По данни на прокуратурата вече е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

Разследването е по текст от Наказателния кодекс, свързан с причиняване на пътнотранспортно произшествие, посочва Радио Варна. Дадени са указания за допълнителен оглед на пътя, при който да бъдат проверени настилката, маркировката, пътните знаци и състоянието на мантинелите. Изискани са и документи от Агенция „Пътна инфраструктура“ и областното пътно управление, включително данни за ремонта и поддръжката на участъка.

Предстои назначаването на комплексна експертиза, която да установи скоростта на камиона, техническото състояние на пътя и ефективността на поставените ограничителни системи. Разследването продължава.

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков вече разпореди проверка на материалите, с които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души.

Редактор "Екип на Петел",

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