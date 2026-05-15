Прокуратурата за прикрепената към кола граната в Самоковско: Става въпрос за взривно устройство

кадър: бТВ

Прокуратурата разследва опит за взривяване на лек автомобил по случая „Говедарци“. От държавното обвинение потвърждават, че на място е открито взривно устройство, прикрепено към лек автомобил. То е било обезвредено.

Образувано е и досъдебно производство за опит за унищожаване или повреда чрез взрив, предаде бТВ.

В 3 ч. сутринта камерите пред дома на Митко Джоргов в с. Говедарци са заснели непознат силует около автомобила, паркиран пред дома му.

„Към 3 и нещо минава много бързо този субект. Отгоре идва, застава и притичва нагоре“, казва Джоргов.

Няколко часа по-късно мъжът вижда и прикрепеното към автомобила му устройство. Веднага звъни на тел. 112. За минути идват екипи на полицията, пожарната и линейка.

„Видях граната – зелена, бойна, вързана за щифта със свинска опашка“, казва собственикът на автомобила.

И той, и адвокатът му твърдят, че от години водят дела с мъж, който го тормози. В деня, в който е открито прикрепеното устройство към автомобила, трябвало да има и заседание по дело срещу него.

„Настояваме разследващите да разследват Христо Гуцовски за евентуална съпричастност за въпросното деяние. Имаме съмнения, че това не е случайно – в деня на делото“, коментира Василка Мазганова, адвокат на потърпевшия.

bTV потърси и Христо Гуцовски, но той не отговори на нашите запитвания.

А пред медии вътрешният министър Иван Демерджиев уточни: „Колко истинска е гранатата, тепърва ще се изследва. Тя не е плод на тероризъм, а лични отношения. Това е конфликт, който има история във времето. Ще го следим“.

