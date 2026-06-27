Прокурор: Шофьорът, обвинен за катастрофата с две жертви край Мездра, е бил предупреждаван да намали скоростта

Снимка: Прокуратура на Република България

Двадесетгодишният шофьор от Мездра, който е обвинен за катастрофата с две жертви, е бил предупреждаван от спътниците си да намали скоростта. Това каза пред журналисти прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева. По думите ѝ при разпитите спътниците на Д. Т., които са пълнолетни, са заявили, че са предупредили шофьора да намали скоростта.

„Веднъж, след направена забележка, е намалил, но след излизане преди участъка на произшествието Д. Т. отново е започнал да ускорява. Въпреки молбите на един от пътниците в автомобила, който, викайки му, го е молел да намали, той е заявил, че нищо няма да стане и: „Аз и друг път съм правил така“, каза Начева. По думите ѝ са налице данни, че обвиняемият е любител на екстремното шофиране. Тя добави, че на мястото на катастрофата има знак за ограничение на скоростта, както и знак за опасен завой.

Производството продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Враца. „Предстои изготвянето на видеотехническа и автотехническа експертиза, разпити на свидетели и евентуално извършване на действия съобразно исканията на защитата. Целта на прокуратурата е в максимално кратък срок, включително с оглед на летния период, делото да приключи възможно най-бързо“, добави прокурор Начева.

Днес в Окръжния съд във Враца беше разгледано искането за определяне на постоянна мярка за неотклонение и съдът постанови Д. Т. да остане в ареста. В хода на делото стана ясно, че двадесетгодишният младеж е имал свидетелство за управление на моторно превозно средство от януари тази година. До момента е имал едно нарушение на Закона за движението по пътищата – за неправилно паркиране. Съдията по делото Евгени Божидаров обяви в съдебната зала, че според събраните доказателства скоростта е била екстремна и липсват следи от спирачен път.

На 25 юни при катастрофа загинаха 17-годишен младеж с инициали И. С. от Мездра и неговата 16-годишна спътница с инициали Й. М. от село Згориград, припомня БТА. Прокуратурата привлече като обвиняем водача на автомобил БМВ - двадесетгодишният Д.Т., който е предизвикал катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

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