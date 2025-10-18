Прокурор Талева ще разследва Сарафов

Снимка Булфото

Очертават се проблеми за Борислав Сарафов.

Софийският градски съд задължи специалния прокурор Даниела Талева да разследва и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по сигнала на гражданското сдружение БОЕЦ. Решението е постановено от съдия Мирослава Тодорова, съобщиха от сдружението.

Това е първото подобно дело в България, обяви лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев в социалната мрежа "Фейсбук". Според него съдът е удовлетворил жалбата на организацията срещу отказа на Талева от юни тази година да образува досъдебно производство срещу Сарафов.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е свързан с изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото, който е свързван с кръга "Осемте джуджета". През декември миналата година гражданското сдружение съобщи, че притежава личния архив на Петров, съдържащ данни за престъпления на високопоставени лица.

В сигнала си БОЕЦ твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура", осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов.

През юни тази година специалният прокурор Даниела Талева отказа да образува досъдебно производство срещу Сарафов, като постанови, че не могат да бъдат събрани достатъчно данни за престъпления от представените документи.

БОЕЦ обжалва постановлението на Талева, а делото бе разпределено на съдия Мирослава Тодорова. Преди няколко дни Сарафов поиска отвод на съдията, мотивирайки искането си с предубеденост и нарушение на процесуалните срокове.

Той се позова на публични изяви на Тодорова, която е бивш председател на Съюза на съдиите в България. Сарафов посочи също, че в архива на Петьо Еврото се съдържат документи от дисциплинарното производство срещу съдията, пише dunavmost.com.

