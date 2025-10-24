Прокурор за фаталната катастрофа: Колата на загиналия е деформирана

Редактор: Недко Петров

И.ф. окръжен прокурор на София разкри подробности за фаталната катастрофа край Златица, която отне живота на 23-годишния Мартин. Неговата кола е блъсната от прияна шьофор с Мерцедес, който преди удара се блъска в Тойота и се завърта на пътя.

Водачът на мерцедеса е бил с 1.02 промила, което се приема за пияно състояние, и затова му е повдигнато обвинение за умишлено причинена катастрофа, която е отнела човешки живот.

Експертизита ще установи дали той е карал с 260 км в час, както се твърди.

Били са компания в дома на водача на мерцедеса и са решили да отидат на дискотека в Пирдоп. Два автомобила са тръгнали натам, като на този етап нямаме данни да са се изпреварвали. Имаме данни за едно единично изпреварване, и че мерцедеса се е движел преди другия, каза Наталия Николова.

Тя допълни, че приятели на водача на мерцедеса са го откарали в болница, тъй като е бил в тежко състояние, но по-къно се е върнал на мястото.

Николова коментира също защо загиналия Мартин дава часа не е изваден от колата.

Колата е била деформирана, и извън платното. Не мога да кажа след колко време е изваден. Притекли са се хора от спрели автомобили, но малко трудно са забелязали колата, тъй като е било тъмно, заяви тя.

Прокурорът не даде и конкретен отговор дали има чадър над едно от момчетата в третия автомобил, което не е привлечено за обвиняем, заради това, че неговите родители са богати.

Този автомобил не е участник в пътно-транспортното произшествие. Той се е движел зад мерцедеса. Дали са отишли на мястото със загиналия младеж, нямаме данни. Пристигнали са на мястото, видели са пушек, видели са, че има катастрофа, и са спрели, но кой точно е участвал в изваждането на загиналия от колата, не мога да кажа. Всички са разпитани, включително и тези от третия автомобил, каза още по бТВ Наталия Николова.

