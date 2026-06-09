Прокурорът, издал заповед за арест на Путин, е отстранен от длъжност заради сексуален тормоз на работното място

Кадър Нова тв

Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан е отстранен от длъжност в очакване на гласуване от държавите членки за съдбата му. Това стана ясно след разследване на обвинения в сексуален тормоз, повдигнати срещу него, съобщава "Ройтерс". Изпълнителното бюро на управителния орган на съда е постановило след 18-месечно разследване, че Хан е извършил сериозно нарушение, имал е сексуални контакти без съгласие с адвокат в офиса си. Източникът добави, че бюрото е препоръчало прокурорът да бъде отстранен от длъжност, предаде Актуално.

Именно Карим Хан беше двигателят за издаване на заповеди за арест на руския диктатор Владимир Путин и на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Путин е търсен от Трибунала в Хага заради военни престъпления и масово насилствено отвличане на украински деца, а Нетаняху - защото използва глад като оръжие в Ивицата Газа.

Управителният орган на МНС ще изпрати заключението си до всички 125 държави членки на МНС, които ще гласуват на специална сесия, свикана на по-късна дата.

В прессъобщението си бюрото не даде подробности за решението си.

"Решението на Бюрото и свързаната с него документация ще останат поверителни", се казва в прессъобщението.

Адвокатите на Хан заявиха в изявление, че той отхвърля решението по най-категоричен начин. "Решението е незаконно, процедурно несправедливо и неподкрепено с доказателства", се казва в изявлението.

Международният наказателен съд е тласнат към криза от разследванията срещу Хан - най-видния му служител - както и от санкциите на САЩ заради действията на съда, включително заповеди за арест на израелски служители за предполагаеми военни престъпления.

Хан не е начело на прокурорската служба на МНС от миналия май, когато взе доброволен отпуск в очакване на резултата от разследването. Той е първият прокурор на МНС, официално отстранен от длъжност от надзорния орган на съда.

Източници съобщиха по-рано на Ройтерс, че доклад на следователи от ООН е установил "фактическа основа" за твърденията за сексуално насилие, отправени от жена помощница, и че показанията на свидетели "подкрепят нейните твърдения".

Втори доклад на трима съдии, анализирали доклада на ООН, обаче е установил, че доказателствата са недостатъчни, за да се установи безспорно истинността на твърденията, добавиха те.

Адвокатите на Хан са заявили пред "Ройтерс", че съдиите единодушно са заключили, че "фактическите констатации не установяват неправомерно поведение или нарушение на служебни задължения".

Редактор "Екип на Петел",

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