Прокурори и следователи се оплакват в Брюксел от политически атаки на ПП-ДБ

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се оплакаха и в Брюксел от недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу Висшия съдебен съвет и прокуратурата.

В края на миналата седмица в обща декларация изпратена до медиите, двете съсловни организации остро възразиха срещу настояването на депутати от "Да, България" Прокурорската колегия незабавно да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха "недопустима намеса в независимата съдебна власт" в заканата на народни представители от "Продължаваме Промяната - Демократична България" - ако Сарафов не бъде сменен, да инициират процедурата за отзоваване на избрани от Народното събрание членове на Висшия съдебен, предаде БНР.

Сред получателите на общата позиция на двете магистратски организации са председателите на Европейската комисия и на Европейския парламент, еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона, както и Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия Доклад за върховенство на закона в България.

