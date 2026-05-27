Прокурорската колегия на ВСС извънредно гласува оставката на Сарафов като шеф на следствието и като зам.главен прокурор

Булфото

Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се извънредна точка за оставката му да влезе в заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС), предаде БГНЕС.

Подаването на оставка от поста директор на Националната следствена служба означава, че Сарафов напуска и поста на заместник-главен прокурор, който иначе му се полага по закон.

Вчера министърът на правосъдието Николай Найденов призова Сарафов сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

Борислав Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

В 11.00 часа днес, Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет ще проведе заседание. В предварително обявения дневен ред на кадровиците в съдебната власт са включени кадрови решения, атестиране и оптимизиране на щатната численост в органите на прокуратурата.

Сред основните точки е предложението за назначаване на Христо Ценов Христов, следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, за заместник на административния ръководител и заместник-военно-окръжен прокурор на същата прокуратура. Предложението е внесено от Комисията по атестирането и конкурсите.

Колегията ще обсъди и проект на решение за оптимизиране на щатната численост в органите на Прокуратура на Република България.

В дневния ред е включено още предложение от административния ръководител на Софийска районна прокуратура за назначаването на прокурора Нора Венциславова Манолова за заместник-районен прокурор, както и оптимизиране на щатната численост на институцията.

Прокурорската колегия ще разгледа и проект за периодично атестиране на Николай Иванов Гугушев, прокурор в Софийска градска прокуратура.

Предстои и обсъждане на предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за повишаване на прокурора Веселка Илкова Събева в по-висок ранг – „прокурор във ВКП“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!