Прокурорската колегия на ВСС отложи взимането на кадрови решения заради внесените в НС законови промени

В началото на днешното си заседание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да отложи взимането на кадрови решения във връзка със законопроектите за промени на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Временната парламентарна комисия по правни въпроси вчера прие на първо четене три законопроекта за промени в ЗСВ. И трите законопроекта предлагат членове на ВСС с изтекъл мандат да нямат право да гласуват кадрови промени и да взимат трайни решения. Различното в промените, предложени от „Прогресивна България" (ПБ), е, че в тях се посочва, че ВСС с изтекъл мандат преди повече от година не може да прави предложения, освен ако не е напълно необходимо.

В днешния ред на Прокурорската колегия първа точка бе избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково. Магистратите го отложиха за следващата седмица, предаде БТА.

"За нас"

