Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу Русинова, но не и срещу Сарафов

Снимка Булфото

Добра новина за Сарафов от Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу шефката на СГП Емилия Русинова, но не и срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще прецени дали да обжалва това решение пред ВАС. По думите му има притеснителни данни.

Кадровиците в съдебната власт разгледаха предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Вносител на точката е Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“.

Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

И този казус е внесен за разглеждане от същата комисия към Прокурорската колегия. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!