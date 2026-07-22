Прокурорската колегия отхвърли искането за отстраняване на Емилия Русинова

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Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е било взето единодушно, обяви Стефан Петров, член на Колегията.

Какви са мотивите на съдебните кадровици не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви. Двама от членовете на Прокурорската колегия - Калина Чапкънова и Йордан Стоев са си направили отвод при гласуването, информира БНР.

До искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна, след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петьо Петров - Еврото през 2020 година.

Искането беше внесено от неговия колега Андрей Янкулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в Закона за съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова с аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера "Осемте джуджета", които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура.

Днес след известно забавяне все пак съдебните кадровици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който засега все още не е коментирал решението.

Редактор "Екип на Петел",

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