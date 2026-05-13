Прокурорската колегия разглежда дисциплинарните наказания за Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се събира на заседание днес. В дневния ред са включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието.

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Вносител на точката е Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, предава БГНЕС.

Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. И този казус е внесен за разглеждане от същата комисия към Прокурорската колегия. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

Освен дисциплинарните въпроси, заседанието на Прокурорска колегия включва и избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково между двама кандидати, както и определяне на дата за събеседване в процедурата за Районна прокуратура – Стара Загора.

Ще бъдат разгледани решения за оптимизиране на щатната численост в прокуратурата, назначения и повишения на магистрати както и редица решения за периодични, предварителни и извънредни атестации.

