Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

снимка: МВР

Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, е извършил три нарушения по време на престоя си в затвора в Бобов дол.

Първото нарушение е отказ да даде проба за алкохол – процедура, която е задължителна за всички лица, влизащи в местата за лишаване от свобода. След това Михайлов два пъти е предизвикал сбиване, като вторият инцидент е станал тази сутрин, съобщава БНТ.

По тази причина ще се иска промяна на режима на изтърпяване на наказанието от общ в по-тежки, съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!