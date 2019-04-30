Пролетна буря надвисна над София
30.04.2019 / 21:57 1
Черни облаци покриха небето над столицата. В центъра на София заваля, мощни светкавици раздраха небето, пише Пик.
Това е поредната пролетна буря, след като в навечерието на Великден се изляха стотици литри дъжд, а в някои области на страната бе обявено бедствено положение заради извънредното количество валежи.
Засега в столицата движението е нормално. Не се съобщава за инциденти или прекъснато електричество заради бурята.
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