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Пролетна буря надвисна над София

30.04.2019 / 21:57 1

Черни облаци покриха небето над столицата. В центъра на София заваля, мощни светкавици раздраха небето, пише Пик.


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Това е поредната пролетна буря, след като в навечерието на Великден се изляха стотици литри дъжд, а в някои области на страната бе обявено бедствено положение заради извънредното количество валежи. 

Засега в столицата движението е нормално. Не се съобщава за инциденти или прекъснато електричество заради бурята.

 

 

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Коментари
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n eXu s (преди 54 минути)
Рейтинг: 29117 | Одобрение: -28793
Нека им се намокрят селските тикви на шопите.
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Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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