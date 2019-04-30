Пролетна буря надвисна над София

Черни облаци покриха небето над столицата. В центъра на София заваля, мощни светкавици раздраха небето, пише Пик.

Това е поредната пролетна буря, след като в навечерието на Великден се изляха стотици литри дъжд, а в някои области на страната бе обявено бедствено положение заради извънредното количество валежи.

Засега в столицата движението е нормално. Не се съобщава за инциденти или прекъснато електричество заради бурята.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html