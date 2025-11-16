Пролетни температури през цялата нова седмица

снимка: Булфото

Чувствително повишение на температурите ще има в следващите дни.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще бъде мъгливо, а през деня облачността от запад ще се увеличава. Югозападният вятър ще се усили и мъглите ще се разсеят, а температурите ще се повишат още малко.

През следващите дни ще бъде предимно облачно, в югоизточните райони и ветровито. Във вторник и сряда в северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Температурите там ще се понижат значително, но само временно.

В сряда и четвъртък отново ще се затопли. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а и температурите ще останат високи до около 20°.

В четвъртък валежи ще има на малко места. Ще остане топло за периода с минимални температури от 4°-6° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните и максимални от 14° в западните до 20°-21° в източните.

