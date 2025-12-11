Пролетни температури в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък ще има облачност, предимно разкъсана средна и висока, по-значителна над Източна България, но времето ще се задържи без валежи. На много повече места в равнините ще се образува и мъгла. Около река Дунав не са изключени и целодневни мъгли.

Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 1°С и 3°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана, и крайните североизточни райони — до минус 2°–0°С. По-топло ще се задържи по Черноморието до 7-9°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в четвъртък над почти цялата страната ще преобладава разкъсана висока облачност. Около водните басейни ще има условия и за мъгли. След обяд облаците ще се разкъсат и до слънчево време. По значителна ще е облачността през целя ден в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 7-9°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 11°-13°С, в районите северно от планинските склонове на Стара планина. По-хладно ще се задържи в Лудогорието - до 5°С-8°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. В Източна България от юг-югозапад.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 1°С и 3°С. През деня в четвъртък ще има и разкъсвания на облачността, а след обяд тя ще се разсее и до слънчево време. Максималните температури ще достигнат до 7-9 °С. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

Времето в планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северозападен вятър. По най-високите върхове на Рила и Пирин и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, на 2000 метра – около минус 1°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно или с мъгла. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето над полуострова постепенно ще се стабилизира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!