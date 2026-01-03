Пролетни температури във Варна

Булфото

Живакът скача до 18 градуса на изток, лед сковава Северозапада

Драматично разделение на времето очаква България в неделя, 4 януари. Страната ще бъде буквално разцепена на две климатични зони, като температурната разлика между западните и източните райони ще достигне екстремните 20 градуса. Това става ясно от детайлната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Докато жителите на Източна България ще усетят необичайно пролетно затопляне с температури до 17°-18°, Северозападът ще остане в ледената прегръдка на зимата с максимални стойности едва около 2 градуса, пише Дунав мост.

Причината за аномалията е мощен южен пренос на въздушни маси. Според синоптиците на НИМХ, утре южният вятър ще се усили значително, особено в районите северно от планините и в източната половина на страната. В планините стихията ще бъде още по-яростна – очаква се бурен и ураганен югозападен вятър, който прави туризма във високите части изключително рисков.

Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца, предупреждават експертите. Тази рязка промяна, комбинирана с температурния контраст, създава условия за сериозен дискомфорт при хората с хронични заболявания и метеочувствителност.

Ситуацията в Русе и региона

За Русе и региона прогнозата поставя града в междинната зона на фронта. Очакват се валежи от дъжд и температури в диапазона между 4° и 11°, което е значително по-хладно от Югоизтока, но по-топло от Видин (-2°/2°). Шофьорите трябва да бъдат с повишено внимание, тъй като мокрите настилки и силният вятър създават предпоставки за пътни инциденти.

Леден капан на Запад

В западните райони на Дунавската равнина ситуацията е коренно различна. Там остават условията за поледици, а валежите ще са от дъжд и сняг. Това създава сериозен риск за транспортния трафик, особено за тежкотоварните камиони, преминаващи през региона.

По Черноморието денят ще започне с дъжд, който ще спре сутринта, а облачността ще се разкъса. Там обаче ще духа умерен до силен вятър, а вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.

